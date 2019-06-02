الديمقراطي الكوردستاني يحسم الجدل بشأن اختيار محافظ لكركوك ويحدد شرطاً

2019/06/02 | 15:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف مسؤول بالحزب الديمقراطي الكوردستاني ، بزعامة مسعود بارزاني ، انهم ابلغوا حزب الاتحاد الوطني الكوردستاني رسالة حاسمة بخصوص اختيار مرشح لمنصب محافظ كركوك ابرز المناطق الكوردستانية الخارجة عن ادارة اقليم كوردستان او ماتسمى بـ(المتنازع عليها) .

نائب مسؤول مجلس قيادة كركوك ــ گرميان في الديمقراطي الكوردستاني دياري حسين ، قال : ” لقد ابلغنا الوطني الكوردستاني بأن اي شخص متورط في خيانة 16 اكتوبر لايمكن ان يصبح محافظاً لكركوك”.

وكان نجم الدين كريم (حينها كان قيادياً في الوطني الكوردستاني قبل ان يعلن استقالته من الحزب مؤخراً) يتولى منصب محافظ كركوك ، من عام 2011 حتى اكتوبر/ تشرين الاول 2017 ، قبل أن تعزله الحكومة الاتحادية من منصبه لدعمه اشراك مدينة كركوك في استفتاء الاستقلال الذي اجراه اقليم كوردستان وحظي بتصويت الاغلبية الساحقة لصالح الاستقلال.





وكانت القوات الامنية العراقية وميليشيات الحشد ، وبعد اقل من شهر على الاستفتاء ، نفذا عملية عسكرية واسعة النطاق ، غير مبررة ، ضد مواقع قوات البيشمركة في كركوك وغيرها من الأراضي الكوردستانية الخارجة عن ادارة اقليم كوردستان ، وفيما كانت قوات البيشمركة مستعدة لصد الهجوم ، قام فصيل داخل حزب الاتحاد الوطني الكوردستاني ، بقيادة الاخوين لاهور وآراس جنكي نجلي شقيق زعيم الوطني الكوردستاني الراحل جلال طالباني وبافيل جلال طالباني بخيانة قوات البيشمركة ، وامروا قوات تتبع لهم بالانسحاب وعدم القتال ماتسبب بانهيار دفاعات البيشمركة حول كركوك فيما بات يُعرف بـ”خيانة 16 اكتوبر”.

دياري حسين اوضح بالقول ، ان مسألة اختيار محافظ لكركوك تعود لكل من الرئيس بارزاني وكوسرت رسول (نائب الامين العام للوطني الكوردستاني) ، مردفاً أن ” الديمقراطي الكوردستاني لن يسمح ابداً بتولي متورط في خيانة 16 اكتوبر منصب محافظ كركوك”.

واوضح نائب مسؤول مجلس قيادة كركوك ــ گرميان في الديمقراطي الكوردستاني ، ان الاتحاد الوطني الكوردستاني وفي اللحظات الاخيرة من عملية التصويت على اختيار رئيس اقليم كوردستان يوم الثلاثاء الماضي في برلمان كوردستان ، اقترح 3 أسماء على الديمقراطي الكوردستاني لتولي منصب محافظ كركوك ، لكن الحزب رفض ، قائلاً ” والسبب معروف” في اشارة الى ان الاسماء كانت لمتورطين في خيانة 16 اكتوبر .





وكان نواب الوطني الكوردستاني في برلمان كوردستان(21 مفعداً من مجموع 111 من مقاعد البرلمان) قاطعو جلسة البرلمان التي خصصت لانتخاب رئيس اقليم كوردستان .

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