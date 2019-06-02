فرق الدفاع المدني تكافح حريقا في جميلة شرقي بغداد

2019/06/02 | 15:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]اكدت وزارة الداخلية، الاحد، ان فرق الدفاع المدني تكافح حريقاً اندلع في منطقة جميلة شرقي بغداد.

وقال الناطق باسم الوزارة اللواء سعد معن في بيان مقتضب تلقت {الفرات نيوز}، نسخة منه، ان "فرق الدفاع المدني تكافح حريقا اندلع اليوم، في منطقة جميلة التجارية شرقي العاصمة بغداد".واضاف معن، ان "اسباب الحريق والخسائر الناجمة عنه لا تزال مجهولة".

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