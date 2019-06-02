الحكيم يشدد على ضرورة تسليم الدرجات الخاصة لذوي الكفاءة العالية

2019/06/02 | 15:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة-اين]شدد رئيس تحالف الإصلاح والإعمار، السيد عمار الحكيم، على ضرورة تسليم الدرجات الخاصة لذوي الكفاءة العالية.

وذكر بيان لمكتبه تلقت وكالة[اين] نسخة منه ان السيد عمار الحكيم استقبل في مكتبه الأمين العام لمجلس الوزراء حميد الغزي، وبحثا "تطورات تنفيذ البرنامج الحكومي وضرورة الإسراع بتنفيذه على وفق التوقيتات الزمنية التي تعهدت بها الحكومة الموقرة أمام الشعب والقوى السياسية".ودعا السيد عمار الحكيم خلال اللقاء إلى "تطوير النظام الإداري وإعادة النظر في البنية الإدارية للدولة والتقليل من الروتين والبيروقراطية ومحاربة الفساد المالي والإداري بحزم ومحاسبة كبار المفسدين وتقديمهم للعدالة".وأكد أيضاً على "أهمية إنهاء العمل بالوكالة وتسليم إدارة الدرجات الخاصة إلى أشخاص يتمتعون بالكفاءة والمهنية العالية لغلق هذا الملف بشكل نهائي".

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