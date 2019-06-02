العثور على مستودعات للوقود تابعة لـداعش في جزيرة الكرمة

2019/06/02 | 15:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عثرت قوة امنية مشتركة، على مستودعات للوقود تابعة لتنظيم "داعش" خلال عملية أمنية مشتركة في جزيرة الكرمة.وذكر اعلام الحشد في بيان، تلقته وكالة النبأ للأخبار، اليوم الاحد، إن "قوة مشتركة من الفوج الرابع (لواء الكرمة) وبالتعاون مع الجيش العراقي ومديرية استخبارات الكرمة نفذت، عملية تفتيش في جزيرة الكرمة الواقعة بين قريتي الخزرج وبني زيد".

وأضاف، أنه "تم العثور على مستودعات للوقود كان تنظيم داعش الإرهابي يستخدمها في عملياته الإرهابية".



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