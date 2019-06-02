المالية النيابية: نفقات وفود الرئاسات الثلاث تبذير للاموال.. وأحد الوزراء انفق 700 مليون بسفرات خاصة

2019/06/02 | 15:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / خاص… كشفت لجنة المالية النيابية، الأحد، عن هدر كبير للمال العام تسببت به وفود الرئاسات الثلاث خلال سفراتها خارج البلاد، فيما بينت أن احد الوزراء انفق 700 مليون دينار عراقي على سفراته الخاصة دون التكليف بعمل ومهام رسمية.وقال عضو اللجنة حنين قدو في تصريح لـ/ المعلومة /، إن “الوفود التي ترافق رئيس […]

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