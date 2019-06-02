الديوانية تعلن إنهاء استعدادها للامتحانات النهائية

2019/06/02 | 15:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت المديرية العامة للتربية في محافظة الديوانية , عن إنهاء إستعداداتها للامتحانات النهائية لطلبة الصفوف المنتهية المرحلة المتوسطة .وقال مدير اعلام تربية الديوانية عبد الكاظم سويد للنعيم نيوز , إنه تم تهيئة كافة المستلزمات الضرورية التي من شأنها إنجاح العملية الامتحانية في المحافظة وسيخوض الامتحانات أكثر من سبعة عشر الف طالب وطالبة في أكثر …

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