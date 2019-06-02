المباشرة بتوزيع الرواتب المدخرة (الوجبة الثانية) لتربية نينوى

2019/06/02 | 15:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محلية- كلكامش برس؛ اعلنت المديرية العامة للتربية في محافظة نينوى، اليوم الاحد، عن مباشرتها بتوزيع الرواتب المدخرة (الوجبة الثانية) لموظفيها .وقال مدير العلاقات والاعلام في الوزارة فراس محمد حسن، إن “تربية نينوى تحرص على ايصال المستحقات المالية لموظفيها عن طريق السعي المتواصل مع الجهات المعنية للحصول على مستحقات المديرية” .ن جانبه بين رائد […]

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