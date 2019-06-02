الرئيس صالح يؤكد لواشنطن ضرورة تأسيس نظام اقليمي مستقر

2019/06/02 | 15:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد رئيس الجمهورية برهم صالح، خلال استقباله القائم باعمال السفارة الامريكية ببغداد، اليوم الاحد، أن الموقف العراقي تجاه ازمات المنطقة نابع من الالتزام بسياساته الوطنية، فيما دعا الى تأسيس نظام اقليمي مستقر.

وقالت رئاسة الجمهورية في بيان تلقت السومرية نيوز، إن "رئيس الجمهورية برهم صالح استقبل في قصر السلام ببغداد، اليوم الاحد، القائم باعمال السفارة الامريكية لدى العراق جوي هود"، مبينا وأوضح البيان أن "اللقاء تناول مناقشة آخر المستجدات السياسية على الصعيدين الاقليمي والدولي، حيث اكد رئيس الجمهورية حرص العراق على اتباع الحوار البناء في معالجة الازمات في المنطقة والابتعاد عن سياسات الحروب والمحاور".





كما اشار الرئيس صالح الى ان "موقف العراق تجاه ازمات المنطقة منطلق من الالتزام بسياساته الوطنية ومصلحته العليا"، داعياً الى ضرورة "تجنب العراق آثار الصراعات والازمات وفق مصالحه الوطنية في الاستقرار والازدهار".وشدد الرئيس على "ضرورة تأسيس نظام اقليمي مستقر مبني على منظومة الامن المشترك واحترام السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية"، مبيناً "اهمية بناء علاقات متوازنة مع جميع الدول على اساس احترام السيادة والمصالح المتبادلة".

وبحسب بيان رئاسة الجمهورية، فقد "جرى خلال اللقاء التأكيد على عمق العلاقات الثنائية بين العراق والولايات المتحدة الامريكية، وضرورة تعزيزها بما يضمن المصالح المشتركة بين البلدين ويحقق تطلعات الشعبين الصديقين".





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