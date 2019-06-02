حجز طائرتين مسيرتين بمطار البصرة الدولي

2019/06/02 | 15:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وذكر بيان للهيئة حصل عليه موقع "الغدير"، انه" تم إحالة مسافر باكستاني للقضاء بحوزته عشرون الف دولار امركي دون التصريح بها واخفائها بطريقة غير شرعية اسفل القدمين في منفذ مطار البصرة الدولي".واضاف، انه" كما تم إحالة مسافر استوني الجنسية للقضاء في منفذ مطار بغداد الدولي، بحوزته مخازن عتاد عدد 6 مع إطلاقات تدريب عدد 115 قادما على متن الخطوط الجوية التركية".واوضح، انه " في منفذ الشلامجة الحدودي تم القبض على مسافر عراقي داخل المنفذ وحسب كتاب جهاز المخابرات الوطني العراقي، بتهمة انتحال صفة منتسب في الجهاز مشيرا الى "حجز طائرتين مسيرتين بعد دخولهما للبلاد بدون موافقات أصولية في مطار البصرة الدولي".واشار الى" تنظيم محاضر ضبط بالمواد اعلاه وإحالة المضبوطات والمتهمين إلى الجهات المعنية؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم".انتهى..م.ر

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