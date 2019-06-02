2019/06/02 | 15:47

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شاهد..



المالكي: الحرب في المنطقة مدمرة وهناك بوادر للحوار والتفاوض بين امريكا وايران

الاحد

02

حزيران

2019 :

03:33 pm

29

شاهد..



المالكي: الحرب في المنطقة مدمرة وهناك بوادر للحوار والتفاوض

بين امريكا وايران

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