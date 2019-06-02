المؤتمر الوطني: العراق عضو فاعل في المجتمع الدولي ويتصرف من منطلق التزاماته

2019/06/02 | 16:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} أكد الأمين العام لحزب المؤتمر الوطني العراقي، النائب آراس حبيب، اليوم الأحد، ان تغليب المصلحة الوطنية يجبر الآخرين على التعامل معنا بوصفنا دولة ذات سيادة.

وقال حبيب في بيان، تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه، ان "العراق يتصرف في المحافل الإقليمية والدولية من منطلق التزاماته كعضو فاعل في المجتمع الدولي"، مشددا على "ضرورة أن يكون للعراق حضور في المحافل الإقليمية بصرف النظر عن المواقف المسبقة".وبين ان "تغليب المصلحة الوطنية هو الضمانة لإتخاذ مواقف متوازنة تجبر الآخرين على التعامل معنا بوصفنا دولة ذات سيادة لا مكونات لها ممثلوها في الخارج".انتهى

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