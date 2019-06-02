2019/06/02 | 16:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد:سومر نيوز

اعلن مدير زراعة ذي قار فرج ناهي ،الاحد، عن إطلاق كميات اضافية جديدة من اصبعيات اسماك الكارب في اهوار كر...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( زراعة ذي قار تطلق وجبة جديدة من اصبعيات الاسماك باهوار المحافظة) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( زراعة ذي قار تطلق وجبة جديدة من اصبعيات الاسماك باهوار المحافظة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سومر نيوز).