رئيس الوزراء يؤكد انتهاء خطر السيول في البلاد

2019/06/02 | 16:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم

بغداد اليوم

بغداد اليوم

بغداد اليوم

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