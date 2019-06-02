ماذا يحصل لهاتفك عند ارتفاع درجة حرارته؟

2019/06/02 | 16:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

يمكن أن ترتفع حرارة الهاتف الداخلية عندما تقضي يوما على الشاطئ، أو عندما تترك الهاتف لفترة طويلة داخل السيارة ظهرا، الأمر الذي قد

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