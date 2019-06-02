تمديد عهدة الرئيس الجزائري المؤقت

2019/06/02 | 16:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

أعلن المجلس الدستوري الجزائري، اليوم الأحد، تمديد عهدة الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح، إلى حين انتخاب رئيس جديد، وذلك بعد ساعات من

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