الدفاع النيابية: لم يسمح لنا بدخول القواعد الأمريكية والرئاسات الثلاث وراء بقاء القوات الأجنبية

2019/06/02 | 16:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / خاص… أكدت لجنة الأمن والدفاع النيابية، الأحد، أن القوات الأمريكية تمنع جميع الوفود الأمنية والبرلمانية من الدخول لقواعدها العسكرية لغرض التفتيش والاطلاع، فيما بينت أن الرئاسات الثلاث ابرز الراغبين في بقاء القوات الأمريكية في العراق.وقال عضو اللجنة كريم المحمداوي في تصريح لـ/ المعلومة /، إن “الرئاسات الثلاث اتفقت فيما بينها على عدم […]

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