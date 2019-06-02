2019/06/02 | 16:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: _I7u5kN5qac

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بالحرف الواحد الا طالباني) نشر أولاً على موقع (قناة الشرقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. بالحرف الواحد الا طالباني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الشرقية).