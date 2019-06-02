“بي 21″… السلاح النووي الأكثر سرية في العالم

2019/06/02 | 16:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تخطط الولايات المتحدة الأمريكية لتسليح طائرات “بي 21” بأسلحة نووية، لتكون قاذفة المستقبل في الجيش الأمريكي.ذكر ذلك موقع “ديفينس مافين”، مشيرا إلى أن الطائرة “بي 21” تعد من أكثر المشروعات العسكرية السرية، وستكون قاذفة شبحية، يمكنها ضرب أي مكان في العالم، وتمتلك قدرة غير محدودة للوصول إلى أهدافها.وتواجه القاذفات الأمريكية خطرا متزايداً ، …

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