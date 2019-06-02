صالح يلتقي بسفراء ثلاث دول اوربية ويؤكد بحماية استقرار في العراق

واضاف ان موقف العراق تجاه ازمات المنطقة ينطلق من الالتزام بسياساته الوطنية ومصلحته العليا، مشدداً على اهمية تجنب البلاد آثار الصراعات والازمات وبما يحفظ مصالحه الوطنية ويحمي الاستقرار المتحقق للعراقيين وشعوب المنطقة.
واكد رئيس الجمهورية اهمية تعزيز وتمتين العلاقات مع الدول الأوروبية ، ورغبه العراق في تطوير التعاون والتنسيق بما يخدم المصالح المشتركة، مثمناً جهود الاتحاد الاوربي في دعم العراق بمختلف المجالات، خاصة في مجال اعادة النازحين وتقديم يد العون لهم.
من جهتهم أكد سفراء الدول الاوربية الثلاث ارتياحهم لتطور العلاقات مع العراق وسعي دولهم لترسيخ وزيادة التعاون، مشيدين بالسياسة الخارجية المتوازنة للعراق والدور الذي يلعبه في محيطه العربي والاقليمي.
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