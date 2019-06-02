صالح يلتقي بسفراء ثلاث دول اوربية ويؤكد بحماية استقرار في العراق

2019/06/02 | 16:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سياسية- كلكامش برس؛ استقبل رئيس الجمهورية برهم صالح سفراء بريطانيا والمانيا وفرنسا ويؤكد الالتزام بحماية الاستقرار في العراق كأولوية وطنية مشددا على ضرورة تأسيس نظام اقليمي مستقر يبعد العراق وشعوب المنطقة عن شبح الصراعات.واكد الرئيس، خلال استقباله في قصر السلام ببغداد، سفراء بريطانيا وفرنسا والمانيا، ان العراق ينطلق برؤية واضحة تكمن في اعتماد الحوار البناء بين الاطراف المعنية لمعالجة الازمات وايجاد الحلول الناجعة والجذرية لها، مشيراً الى ان سياسة العراق ترتكز على الابتعاد عن سياسة المحاور لاي طرف وتكثيف الجهود عبر الممرات الدبلوماسية للوصول الى حلول سياسية تعزز السلام والاستقرار في المنطقة.

واضاف ان موقف العراق تجاه ازمات المنطقة ينطلق من الالتزام بسياساته الوطنية ومصلحته العليا، مشدداً على اهمية تجنب البلاد آثار الصراعات والازمات وبما يحفظ مصالحه الوطنية ويحمي الاستقرار المتحقق للعراقيين وشعوب المنطقة.

واكد رئيس الجمهورية اهمية تعزيز وتمتين العلاقات مع الدول الأوروبية ، ورغبه العراق في تطوير التعاون والتنسيق بما يخدم المصالح المشتركة، مثمناً جهود الاتحاد الاوربي في دعم العراق بمختلف المجالات، خاصة في مجال اعادة النازحين وتقديم يد العون لهم.

من جهتهم أكد سفراء الدول الاوربية الثلاث ارتياحهم لتطور العلاقات مع العراق وسعي دولهم لترسيخ وزيادة التعاون، مشيدين بالسياسة الخارجية المتوازنة للعراق والدور الذي يلعبه في محيطه العربي والاقليمي.

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