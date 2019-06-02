مجلس المثنى ينتخب مديرا جديدا لصحة المحافظة

2019/06/02 | 16:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة/ بغـداد… انتخب مجلس محافظة المثنى، الاحد، في جلس استثنائية مديرا جديدا لصحة المحافظة.وقال عضو المجلس، علي حنتوش لـ /المعلومة/ إن “مجلس محافظة المثنى عقد اليوم جلسة استثنائية لانتخاب مدير جديد لصحة المحافظة”.وأضاف، أن “الجلسة اسفرت عن انتخاب أحمد مطر مديرا للصحة بحصوله على 19 صوتا”، مبينا أن “المرشح الثاني حصل على 3 […]

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