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عبد المهدي : اقليم كردستان لم يسلم الحكومة الاتحادية برميل نفط واحد


عبد المهدي : اقليم كردستان لم يسلم الحكومة الاتحادية برميل نفط واحد
2019/06/02 | 16:47
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-     يتبع ..

 

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