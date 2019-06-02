2019/06/02 | 16:49

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اليمن..



لجنة الأسرى: تحرير 62 أسيرا في عملية تبادل بجبهة الساحل الغربي

أعلن رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى عبدالقادر المرتضى، اليوم

الأحد، عن تحرير 62 أسيرا من أبطال الجيش واللجان الشعبية في جبهة

الساحل الغربي عبر وساطة محلية.وقال المرتضى في منشور له على صفحته في فيسبوك: بعون الله وتوفيقه تم

يومنا هذا الأحد 28/ رمضان/ 1440 الموافق 2/يونيو/ 2019

تحرير 62 أسير من أبطال الجيش واللجان الشعبية في عملية تبادل

مع الطرف الآخر في جبهة الساحل الغربي عبر وساطة محلية".وأشار رئيس لجنة شؤون الأسرى أنه سيتم نشر الأسرى المحررين

لاحقاً..وكان قد تم تحرير 66 أسيرا من أبطال الجيش واللجان الشعبية في الـ26

من شهر مايو الماضي في عملية تبادل بجبهة الساحل الغربي بوساطة محلية.

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