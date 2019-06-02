ذي قار تضع خطة خدمية متكاملة لأيام عيد الفطر المبارك

2019/06/02 | 16:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/متابعة..أعلن محافظ ذي قار يحيى الناصري،الأحد عن وضع خطة خدمية متكاملة لأيام عيد الفطر المبارك بمشاركة جميع الدوائر المعنية من اجل تامين اجواء مناسبة لقضاء عطلة العيد.وقال الناصري في بيان تلقت/المعلومة/ نسخة منه ان “هناك توجيهات صدرت الى جميع الدوائر الخدمية بإكمال متطلبات المتنزهات والأماكن العامة وتهيئتها لاستقبال المواطنين والتي تتضمن تنظيف الشوارع […]

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