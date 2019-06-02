2019/06/02 | 16:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عبدالامير_الركابي علم الاجتماع الابراهيمي؟/3 عبدالاميرالركابي واليوم او حتى اللحظة الراهنة من تاريخ المجتمعية كظاهرة وطور ضمن صيرورة الكائن الحي، ماتزال المجتمعية غير مكتملة إدراكا، تعيش تحت وطاة النكوص والاحادية، نكوص إزاء مهمة "التحول" التي لم يتوفر الا اليوم العامل المادي الضروري لتحققها، مع سيادة نمطي الإنتاج اليدوي والالي، قبل التكنولوجي المعرفي، كما قبل ادراك او كشف النقاب عن "التحولية" باعتبارها ال......

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