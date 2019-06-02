أحمد موسى قريعي - يوميات الثورة السودانية.. الحل في البل (٣٥)

2019/06/02 | 16:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #أحمد_موسى_قريعي يوميات الثورة السودانية..الحل في البل (35)أطردوا دحلان من السودانأحمد موسى قريعيبات من المسلمات أن العميل المفصول والمطرود من حركة فتح "محمد دحلان" إذا ظهر في أي بلد حل بها الخراب و"القضا المستعجل"، وتفرق أهلها وتباينوا واختلفوا وخونوا بعضهم البعض، وربما فقدوا بلدهم في المستقبل القريب.ولكم في جولات هذا "الخائن" في (العراق، ليبيا، مصر، اليمن، وغزة) عبرة، ودروس مجانية لمن أراد منكم أن ......

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