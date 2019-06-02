عصائر أكثر فائدة من الماء ..!

2019/06/02 | 16:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يعد الماء من أهم العناصر المكونة للجسم البشري، فماهي المشروبات التي قد تعد أكثر فائدة منه؟ عصير الألوفيرا: تعد نبتة الألوفيرا نوعاً من الصبار، ويطلق عليها الكثير من الأطباء اسم “نبتة القرن الحادي والعشرين” لما اكتشفوه فيها مؤخراً من فوائد لصحة الإنسان.ويساعد عصير الأوليفيرا على ترميم قرحات المعدة، وينظم مستوى الكوليسترول في الدم، ويقي …

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