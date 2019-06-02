2019/06/02 | 16:52
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- هدف : امانة بغداد 1 x فريق الحسين 0 ( د.
12 مصطفى كريم )
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هدف : امانة بغداد 1 x فريق الحسين 0 ( د. 12 مصطفى كريم )) نشر أولاً على موقع (الرياضة الان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
12 مصطفى كريم )
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هدف : امانة بغداد 1 x فريق الحسين 0 ( د. 12 مصطفى كريم )) نشر أولاً على موقع (الرياضة الان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هدف : امانة بغداد 1 x فريق الحسين 0 ( د. 12 مصطفى كريم )) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الرياضة الان).