2019/06/02 | 16:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رئيس الوزراء: مسألة التعيينات بالوكالة سببها المحاصصة ونسعى الى معالجة السلبيات رغم ما نواجهه من ضغوطات هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة الانباء العراقية الإلكتروني بتاريخ: 2019/06/02 | 16:53.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة الانباء العراقية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيس الوزراء: مسألة التعيينات بالوكالة سببها المحاصصة ونسعى الى معالجة السلبيات رغم ما نواجهه من ضغوطات) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئيس الوزراء: مسألة التعيينات بالوكالة سببها المحاصصة ونسعى الى معالجة السلبيات رغم ما نواجهه من ضغوطات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).