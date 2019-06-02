اكلات رمضانية.. المسكوف العراقي

2019/06/02 | 16:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} يعد السمك المسكوف من اشهر الاكلات العراقية والذها، ولها تاريخ كبير خاصة في الجنوب العراقي.

المكونات:-2 كيلو سمكة كبيرةعصير ليمونرشة ملحخلطة التتبيلة:ملعقة صغيرة صلصة الطماطم {المعجون}دبس الرمان.الخطوات:- تغسل السمكة جيدا وتزال منها الخياشيم {الحسك} تماماتدعك بالملح والليمون جيدا وتوضع بالشواية الخاصة بسكف السمك وتوضع على النار من تحت لمدة ساعة تقريبا وتكون قريبة من النار الى ان تشوى تماما كما في الصورة.ثم تقلب على الوجه وتمسح جيدا بخليط صلصةالطماطا ودبس الرمان الى ان تتحمر كما مبين في الصورة،وقت الشوي تقريبا ساعتين حسب حاجتها وتقدم مع السلطات او الرز.انتهى

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