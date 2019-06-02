2019/06/02 | 16:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} شدد رئيس الجمهورية برهم صالح، على ضرورة تأسيس نظام اقليمي مستقر يبعد العراق وشعوب المنطقة عن شبح الصراعات.

جاء ذلك خلال ستقباله، اليوم الاحد، في قصر السلام ببغداد، سفراء بريطانيا وفرنسا والمانيا.وذكر بيان لمكتبه، تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه، ان" رئيس الجمهورية اكد خلال اللقاء بان العراق ينطلق برؤية واضحة تكمن في اعتماد الحوار البناء بين الاطراف المعنية لمعالجة الازمات وايجاد الحلول الناجعة والجذرية لها، مشيراً الى ان سياسة العراق ترتكز على الابتعاد عن سياسة المحاور لاي طرف وتكثيف الجهود عبر الممرات الدبلوماسية للوصول الى حلول سياسية تعزز السلام والاستقرار في المنطقة".وبين صالح، ان" موقف العراق تجاه ازمات المنطقة ينطلق من الالتزام بسياساته الوطنية ومصلحته العليا"، مشدداً على" اهمية تجنب البلاد آثار الصراعات والازمات وبما يحفظ مصالحه الوطنية ويحمي الاستقرار المتحقق للعراقيين وشعوب المنطقة".واكد رئيس الجمهورية" اهمية تعزيز وتمتين العلاقات مع الدول الأوروبية، ورغبه العراق في تطوير التعاون والتنسيق بما يخدم المصالح المشتركة، مثمناً جهود الاتحاد الاوربي في دعم العراق بمختلف المجالات، خاصة في مجال اعادة النازحين وتقديم يد العون لهم".من جهتهم أكد سفراء الدول الاوربية الثلاث ارتياحهم لتطور العلاقات مع العراق وسعي دولهم لترسيخ وزيادة التعاون، مشيدين بالسياسة الخارجية المتوازنة للعراق والدور الذي يلعبه في محيطه العربي والاقليمي.انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صالح يدعو سفراء الى تأسيس نظام اقليمي مستقر يبعد العراق عن شبح الصراعات) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صالح يدعو سفراء الى تأسيس نظام اقليمي مستقر يبعد العراق عن شبح الصراعات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).