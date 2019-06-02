لأي شي يستخدم “عسل المانوكا” أغلى أنواع العسل في العالم؟

2019/06/02 | 16:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/متابعة..يعمل عسل المانوكا النيوزيلندي مضادا للجراثيم الخطيرة، وبينت دراسة حديثة إمكانية استخدامه في علاج مرض التليف الكيسي.ومع ذلك فعسل المانوكا ليس بديلا عن العلاج الطبي، ويجب عدم استخدامه إلا بعد استشارة الطبيب، لأن له آثارا جانبية قد تصل إلى تلف الأذن الوسطى والتأثير سلبا في التئام الجروح.وأظهرت أبحاث حديثة أن عسل المانوكا […]

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