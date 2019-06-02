2019/06/02 | 16:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نيمار يرد على اتهامه بالاغتصاب هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/06/02 | 16:56.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نيمار يرد على اتهامه بالاغتصاب) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نيمار يرد على اتهامه بالاغتصاب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).