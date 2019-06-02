عبد المهدي: ازمة الكهرباء ما تزال معقدة والانتاج بلغ 17500 ميغاواط

2019/06/02 | 16:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، الأحد، أن أزمة الكهرباء ما تزال معقدة والانتاج بلغ 17500 ميغاواط.

وقال عبد المهدي خلال مؤتمره الصحفي الاسبوعي وحضرته السومرية نيوز، إن "أزمة الكهرباء ما تزال معقدة رغم الاتفاقات التي ابرمناها مع شركتي سيمنز وجنرال الكتريك".وأشار إلى أن "انتاج الطاقة الكهربائية بلغ 17500 ميغاواط"، مبيناً أن "الحكومة ستعمل على نصب محطات جديدة لتوليد الكهرباء لكننا ما زلنا نعاني من مشاكل التوزيع".

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