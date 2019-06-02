القانونية النيابية: سنقدم تعديلنا على قانون التقاعد الموحد لمجلس الوزراء قريبا

2019/06/02 | 16:58

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بغداد:سومر نيوز

كشف عضو اللجنة القانونية النيابية وجيه عباس، اليوم الأحد، عن الاقتراب من تقديم التعديل على قانون التقاع...

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