2019/06/02 | 16:58
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
اعتقال عصابة مختصة بتزوير الوثائق في السليمانية) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد:سومر نيوز
اعلنت مديرية شرطة السليمانية، الاحد، اعتقال عصابة خطيرة قامت بعمليات تزوير واسعة للوثائق في الدوائر الر...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
اعتقال عصابة مختصة بتزوير الوثائق في السليمانية) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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