الخارجية الاميركية: واشنطن مستعدة للتفاوض مع ايران دون شروط مسبقة

2019/06/02 | 16:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال وزير الأمريكي، مايك بومبيو، الأحد (2 حزيران 2019)، إن بلده مستعدة للتفاوض مع إيران، دون شروط مسبقة.وذكر بومبيو في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره السويسري، إغنازيو كاسيس، عقد في تيسينو، أن “واشنطن مستعدة للتفاوض مع إيران، دون شروط مسبقة”.

وأضاف، أن “الولايات المتحدة تراقب التزام إيران فيما يتعلق بالأنشطة النووية”، مبيناً أن “مشاكل إيران تأتي بسبب 40 عاماً من نظام الحكم الإسلامي، وليس العقوبات”.

وبدوره، قال وزير الخارجية السويسري، إن الشعب الإيراني يعاني بسبب العقوبات الأمريكية المفروضة على بلاده بسبب برنامجها النووي، مؤكدا ضرورة ضمان توصيل المساعدات الإنسانية للإيرانيين.

وأشار كاسيس، خلال المؤتمر الصحفي المشترك، إلى أن “العقوبات المفروضة على إيران تسبب معاناة كبيرة للشعب الإيراني”، مضيفا “هناك حاجة للمساعدات الإنسانية لإيران من أدوية ومواد غذائية”.

وتشهد المنطقة توتراً متصاعداً بين واشنطن وطهران، بعد اعلان وزارة الدفاع الأميركية إرسال حاملة الطائرات أبراهام لنكولن، وطائرات قاذفة إلى الشرق الأوسط، بدعوى وجود معلومات استخباراتية بشأن استعدادات محتملة من قبل إيران لتنفيذ هجمات ضد القوات أو المصالح الأميركية، فيما كثف البنتاغون خلال الأيام الماضية حشد قواته في المياه قرب الحدود الإيرانية، تزامنا مع تشديد إيران لهجتها العسكرية تجاه “الأعداء”.

وسارعت طهران إلى التنديد بالخطوة الأميركية، معتبرة إرسال حاملة طائرات أمريكية إلى الشرق الأوسط أسلوباً قديماً “فقد أهميته”.

وارسلت إيران، في وقت سابق من اليوم الاربعاء (22 أيار 2019)، مدمرة وبارجتين وقطعا من اسطولها الحربي الـ 62 لمياه الخليج.

وقالت وكالة أنباء فارس، إن “الجيش الإيراني أرسل قطعا من الأسطول الحربي رقم 62 إلى المياه الدولية، موضحة أن الأسطول مكون من المدمرة بايندر والبارجة بوشهر والبارجة لاوان”.

وكانت واشنطن قد اتخذت قرارا غير مسبوق في نيسان الماضي، بإدراج الحرس الثوري الإيراني على لائحتها السوداء للمنظمات “الإرهابية” الأجنبية.

وسارعت إيران الى الرد على القرار الأميركي “غير الشرعي والطائش”، مع تأكيدها أنها تعتبر منذ الآن “نظام الولايات المتحدة، نظاماً راعياً للإرهاب، والقوات الأمريكية في الشرق الأوسط مجموعات إرهابية”.

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