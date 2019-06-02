رئيس الوزراء: اقليم كردستان لم يسلم بغداد برميلًا واحدًا من النفط

2019/06/02 | 16:59

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بغداد اليوم- بغداد

أكد رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، الاحد، أن اقليم كردستان لم يسلم بغداد برميلًا واحدًا من النفط.

وقال عبد المهدي في مؤتمره الاسبوعي، وحضرته "بغداد اليوم"، إن "اقليم كردستان لم يسلم الحكومة الاتحادية برميل نفط واحد كما نصت عليه بنود الموازنة".

واضاف، أن "الحكومة الاتحادية لن تقطع رواتب موظفي اقليم كردستان".

وعن الطاقة الكهربائية، أوضح رئيس الوزراء، أن "أزمة الكهرباء ما تزال معقدة رغم الاتفاقات مع سيمنز وجنرال الكترك".

وبين، أن "ملف الكهرباء شهد تطورا من حيث الانتاج بلغ 17500 الف ميكاواط"، مشيرا الى ان حكومته ستعمل على "نصب محطات جديدة لتوليد الكهرباء لكننا مازلنا نعاني من مشكلات في التوزيع".

وأكد: "نحتاج الى اصلاح اقتصادي حقيقي اعتمادا على سلامة الترشيد وليس التقشف".

وعن المياه، لفت عبد المهدي إلى ان "خزيننا المائي يكفي البلاد عامين"، مبينا ان "خطر السيول انتهى".

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