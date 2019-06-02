الرئيس العراقي يدعو أمريكا للتخلي عن سياسة الحروب

2019/06/02 | 16:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا العراق، اليوم الأحد، الولايات المتحدة الأمريكية إلى تبني نهج الحوار وتجنب سياسة الحروب في تعاملها مع أزمات المنطقة....

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