2019/06/02 | 17:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد.أعلنت وزارة التربية، الأحد، عن مباشرة المديرية العامة لتربية محافظة نينوى، الأحد، بتوزيع الوجبة الثانية من الرواتب المدخرة لموظفيها.وذكرت الوزارة في بيان تلقت / المعلومة /، نسخة منه، ان “المديرية العامة لتربية نينوى، باشرت بتوزيع الرواتب المدخرة ضمن الوجبة الثانية لموظفيها”.وأضافت ان “تربية نينوى تحرص على إيصال المستحقات المالية لموظفيها عن طريق […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تربية نينوى تباشر بتوزيع الوجبة الثانية من “الرواتب المدخرة” لموظفيها) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تربية نينوى تباشر بتوزيع الوجبة الثانية من “الرواتب المدخرة” لموظفيها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).