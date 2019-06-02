2019/06/02 | 17:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بتوجيه من عبدالمهدي .. فتح المنطقة الخضراء وجميع بواباتها في أول ايام العيد هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع العهد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/06/02 | 17:02.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع العهد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بتوجيه من عبدالمهدي .. فتح المنطقة الخضراء وجميع بواباتها في أول ايام العيد) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بتوجيه من عبدالمهدي .. فتح المنطقة الخضراء وجميع بواباتها في أول ايام العيد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).