كتلة دولة القانون : استكمال الكابينة الوزاريـة مايزال مؤجـلا الى اشعار اخـر

2019/06/02 | 17:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكدت كتلة ائتلاف دولة القانون النيابيـة ان استكمال الكابينة الوزاريـة مايزال مؤجلا الى اشعار اخـر .وذكر النائب محمد شياع السوداني ، في تصريح لوكالة وطن للانباء ان “استكمال الكابينة الوزارية مايزال مؤجلا ، ولا يوجد مؤشر حقيقي لحلحلة الخلافات واستكمال تشكيل الكابينة الوزارية قريبا “.واضاف ان ” الاسباب كثيرة لاستمرار تلك الخلافات منها […]

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