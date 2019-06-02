“بالفديو”.. الاعتداء على مقر الحزب الشيوعي في البصرة

2019/06/02 | 17:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة: يس عراق الاعتداء على مقر الحزب الشيوعي العراقي في منطقة التحسينية في محافظة البصرة.

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