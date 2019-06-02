بشير حداد يطالب الحكومة الاتحادية بإجراءات فورية تجاه تزايد حرق المحاصيل الزراعية

2019/06/02 | 17:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداداستنكر نائب رئيس مجلس النواب بشير حداد، اليوم الاحد، استمرار حرق المحاصيل الزراعية في عدد من مناطق العراق، وبخاصة في كركوك والمناطق المتنازع عليها، معتبرا ذلك استهداف لقوت المواطنين، وهي محاولة يائسة لزعزة الأمن والاستقرار في البلاد.

وأضاف في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه إن “حرق المحاصيل الزراعية خاصة في المناطق المتنازع عليها، وباقي المحافظات يضر بالأمن الغذائي ولا يقل خطورة عن العمليات الإرهابية، ويؤثر سلباً على الاقتصاد الوطني، وكنا نتأمل خيرا بزيادة الإنتاج الزراعي في مواسم الحصاد وغزارة الأمطار في فصل الشتاء الماضي، لكن للأسف هناك من يتعمد ضرب الاقتصاد والعبث بأمن الوطن واستقراره”.

الحداد طالب الحكومة الاتحادية “بتشكيل خلية أزمة فوراً من الأجهزة الأمنية وكل المؤسسات المعنية ومواصلة العمل والبحث وتكثيف الجهود لتطويق كارثة استمرار عمليات حرق المحاصيل الزراعية، وملاحقة الجناة والكشف عن الجهات التي تقف وراء تلك العمليات الإجرامية ومحاسبة كل من تورط في تلك العمليات الجبانة وتقديمهم للعدالة بأسرع وقت لينالوا جزائهم وتطبيق سيادة القانون على الجميع دون أي استثناء”.

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