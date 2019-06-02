الحزب الإسلامي يستنكر الجريمة البشعة بحق سكان قرية في ديالى ويطالب الحكومة بحماية المواطنين

2019/06/02 | 17:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد

استنكر الحزب الإسلامي العراقي، الجريمة البشعة التي اقدمت عليها فئة ضالة خارجة على القانون، بحق عدد من أبناء قرية ابو خنازير في ناحية أبي صيدا بمحافظة ديالى.

وشدد الحزب في تصريح صحفي تلقى “النور نيوز” نسخة منه، على “ان هذه الفعلة الشنيعة ، محاولة لاعادة الفوضى الى محافظة ديالى ، وتقويض معلن لكل جهود اعادة الاستقرار اليها”.





وطالب الحزب، الحكومة “لاتخاذ الاجراءات اللازمة لتطويق ومعالجة هذه التطورات الخطيرة والتدخل الفوري لحماية المواطنين ، وبما يمنحهم الاطمئنان ، ويحول خروجهم منها وتكرار مسلسل النزوح المؤلم”.





ودعا البيان، الأطراف الفاعلة وفي مقدمتها الحكومة المحلية والجهات الأمنية في المحافظة، الى “أداء دورها المطلوب من ملاحقة الجناة ومحاسبتهم ، وايقاف كافة الأنشطة الخارجة على القانون في المحافظة ، وحماية أمنها من الفلتان الذي تسعى لها الجهات الاجرامية المغرضة”.





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