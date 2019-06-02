2019/06/02 | 17:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: lPzDey2Ymfg

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. يوم الطفل العالمي في العراق) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. يوم الطفل العالمي في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).