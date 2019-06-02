رئيس الجمهورية يؤكد الالتزام بحماية الاستقرار في العراق كأولوية وطنية

2019/06/02 | 17:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس الجمهورية برهم صالح ضرورة تأسيس نظام اقليمي مستقر يبعد العراق وشعوب المنطقة عن شبح الصراعات.وقال صالح، خلال لقائه اليوم سفراء بريطانيا وفرنسا والمانيا” ان العراق ينطلق برؤية واضحة تكمن في اعتماد الحوار البناء بين الاطراف المعنية لمعالجة الازمات وايجاد الحلول الناجعة والجذرية لها، مشيراً الى ان سياسة العراق ترتكز على الابتعاد عن […]

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