منع بيع و تداول الألعاب النارية و مسدسات الكرات البلاستيكية و المعدنية بعموم الموصل

2019/06/02 | 17:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن قائممقام الموصل زهير الاعرجي منع تداول وبيع الالعاب النارية والمسدسات البلاستيكية في عموم مدينة الموصل .وقال الاعراجي ان”قرار المنع جاء على خلفية ارتفاع عدد الاصابات لدى الاطفال في محافظة نينوى ومركزها الموصل وللحد من الاصابات خلال ايام فترة اعياد الفطر المبارك “

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