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منع بيع و تداول الألعاب النارية و مسدسات الكرات البلاستيكية و المعدنية بعموم الموصل


منع بيع و تداول الألعاب النارية و مسدسات الكرات البلاستيكية و المعدنية بعموم الموصل
2019/06/02 | 17:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- اعلن قائممقام الموصل زهير الاعرجي منع تداول وبيع الالعاب النارية والمسدسات البلاستيكية في عموم مدينة الموصل .

وقال الاعراجي ان”قرار المنع جاء على خلفية ارتفاع عدد الاصابات لدى الاطفال في محافظة نينوى ومركزها الموصل وللحد من الاصابات خلال ايام فترة اعياد الفطر المبارك “

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