نائب عن ديالى يحمل القيادات الأمنية في المحافظة مسؤولية الخروقات بالمحافظة

2019/06/02 | 17:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/SNG- حمل رئيس كتلة النصر في مجلس النواب رياض التميمي ، الأحد، حكومة ومجلس ديالى والقيادات الأمنية مسؤولية الخروقات التي تشهدها مناطق في المحافظة.وقال التميمي ،إنه “بالوقت الذين ندين فيه الجريمة التي حدثت في قرية ابو خنازير بناحية ابي صيدا والجرائم الاخرى في مناطق وقرى الوقف بشكل عام، فاننا نستغرب موقف قيادة شرطة ديالى ...

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