العراق يعاني من ازمة طاقة رغم الاتفاق مع الشركات العالمية

2019/06/02 | 17:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سياسية- كلكامش برس؛ أكد رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، الاحد، أن أزمة الكهرباء ما تزال معقدة رغم الاتفاقات مع سيمنز وجنرال الكترك.وقال عبد المهدي في مؤتمره الاسبوعي، إن “أزمة الكهرباء ما تزال معقدة رغم الاتفاقات مع سيمنز وجنرال الكترك”.

وأضاف، أن “ملف الكهرباء شهد تطورا من حيث الانتاج بلغ 17500 الف ميكاواط”، مشيرا الى ان حكومته ستعمل على “نصب محطات جديدة لتوليد الكهرباء لكننا مازلنا نعاني من مشكلات في التوزيع”.

وأكد: “نحتاج الى اصلاح اقتصادي حقيقي اعتمادا على سلامة الترشيد وليس التقشف”.

وعن المياه، لفت عبد المهدي إلى ان “خزيننا المائي يكفي البلاد عامين”، مبينا ان “خطر السيول انتهى”.

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