2019/06/02 | 17:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سياسية- كلكامش برس؛ هدد رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، اليوم الأحد، باتخاذ موقف في حال تأخر الكتل السياسية بحسم ملف الوزارات الشاغرة.وقال عبد المهدي خلال مؤتمره الصحفي الأسبوعي، “طلبنا من الكتل السياسية حسم مرشحيها للوزارات الشاغرة وسيكون لنا موقف اذا ما تأخر حسم هذه الوزارات أكثر”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عبد المهدي يهدد الكتل السياسية) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عبد المهدي يهدد الكتل السياسية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).